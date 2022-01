John Stockton: Leyenda del Jazz no puede acudir a juegos de su universidad por no usar cubrebocas

Gonzaga suspendió los boletos para la temporada de básquetbol de John Stockton luego de que el armador miembro del Salón de la Fama se negara a cumplir con el mandato de uso de mascarilla de la universidad.

Stockton, uno de los alumnos más destacados de Gonzaga, confirmó el movimiento en una entrevista del sábado con The Spokesman-Review.

"Básicamente, todo se redujo a que me pedían que usara una máscara en los juegos y, siendo una figura pública, alguien un poco más visible, sobresalía un poco entre la multitud", dijo Stockton. "Y, por lo tanto, recibieron quejas y sintieron que de los de arriba, de eso no se discutió, pero de lo que fuera de arriba, iban a tener que pedirme que usara una máscara o me iban a suspender. Entradas".

Stockton se ha pronunciado en contra de las vacunas covid-19, los mandatos de máscara y otras medidas de protección. En junio pasado participó en un documental titulado 'Covid and the Vaccine: Truth, Lies and Misconceptions Revealed'.

En la entrevista con el diario Spokane, Stockton afirmó sin pruebas que más de 100 deportistas profesionales han muerto tras recibir la vacuna contra la covid-19.

"Creo que está altamente registrado ahora, creo que hay 150 ahora, son más de 100 atletas profesionales muertos, atletas profesionales, en el mejor momento de su vida, cayendo muertos que están vacunados, justo en el campo, justo en el campo, justo en la cancha", dijo Stockton.

