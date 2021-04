Juan Toscano, de menos a más durante esta temporada con los Warriors

La leyenda del chico de ascendencia mexicana que fue criado en Oakland y anhelaba jugar para los Warriors a solo unas cuadras de su casa, es cada vez más grande. Juan Toscano-Anderson se convirtió en el basquetbolista azteca con más puntos anotados en un partido de NBA, pero cuando más alto volaba, una estrepitosa caída le provocó una conmoción cerebral que le recordó que todo sueño conlleva sacrificios y uno que otro golpe.

El estadounidense de pasaporte mexicano fue actor protagónico en una semana en la que hizo de Robin con un Stephen Curry más Batman que nunca en la temporada y de cuatro partidos ganaron tres de ellos. Y como ha sido su carrera, todo fue de menos a más, primero ante Denver acumulando 2 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, convirtiendo su único intento al aro, para luego sacar provecho de un apaciguado Thunder al que Golden State venció por diferencia de 38 unidades a las que aportó 6 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 2-5 de campo.

“Fuera de estadísticas creo que mis compañeros me respetan y no me respetan por cosas más que porque yo soy quien soy y nunca voy a cambiar para nada. Siento que en el vestidor soy un líder, soy una conexión de veteranos con jóvenes. Soy novato de segundo año, con eso puedo ver mi valor en el equipo, tengo una voz, siempre uso mi voz en la cancha, vestidor, banca y ahí puedo ver mi valor”, dijo Toscano hace unas semanas en videoconferencia sobre su crecimiento en el equipo.

Y vaya que ha demostrado ser un líder, pues recién el 15 de abril fue histórico para el baloncesto tricolor, toda vez que sumó 20 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias ante Cleveland, con un extraordinario 8-9 de cancha y 3-4 en triples, siendo esos 20 encestes la cifra más alta que un mexicano ha anotado en la historia de la liga, superando la marca de Eduardo Nájera que había marcado 19 en par de ocasiones hace unos años.

Pero no todo podía ser miel sobre hojuelas y ante Boston sufrió un corte en la cabeza luego de caer por encima de la mesa de control sufriendo una conmoción cerebral que lo dejará fuera al menos un partido. Aunque eso sí, Toscano volverá con la misma sed de seguir escribiendo historia para el basquetbol de México y con ello ayudar a Golden State a alcanzar los Playoffs, toda vez que actualmente son novenos en el Oeste.

“Pensar en Playoffs es algo emocionante, cada día pienso ellos. Estoy pensando en Playoffs pero debemos ir día a día antes de pensar en Playoffs, después, llegar en conferencia Oeste es difícil, hay muchos equipos que pueden competir por el campeonato. Solo pienso en basquet no en si juego hoy o mañana, solo pienso en seguir reforzando la amistad de mi equipo, la química y todo eso, estoy emocionado en Playoffs pero solo debo pensar en el hoy y mañana”, explicó.

