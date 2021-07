'Kevin Durant fuma mucha más marihuana de lo que piensan': Reveló amigo del alero de Nets

Kevin Durant, estrella de los Nets y de la selección olímpica de los Estados Unidos ha sido uno de los jugadores de la NBA que más ha abogado por la legalización de la marihuana.

El alero incluso le ha pedido en inumerables ocasiones a la liga que den su aprovación para fines terapéuricos; sin embargo, el actor Matt Sulivan ha revelado que Durant fuma mucho más de lo que se piensa.

"Fuma mucho más de lo que la gente piensa. Yo he estado en su casa a la una de la madrugada. Toda su casa apesta. No tiene novia. No se va de vacaciones locas como otros jugadores. No hace otra cosa que no sea jugar al baloncesto. No hace nada. Es muy aburrido", declaró el actor.

En el 2014, una foto de Durant fumando en una pipa de agua levantó polémica en redes sociales aunque el alero justificó que se trataba de un hackeo a su celular, pero tres años despúés un video mostró como se le caía un bote de marihuana en plena calle.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NBA FINALS: PHOENIX TOMÓ VENTAJA ANTE MILWAUKEE CON DESTACADA ACTUACIÓN DE CHRIS PAUL