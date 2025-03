LeBron James da victoria a Lakers sobre Pacers con canasta de último segundo

LeBron James logró un enceste en el último segundo para culminar un cuarto periodo de 10 puntos, Luka Doncic anotó 34 unidades y los Lakers de Los Ángeles vencieron 120-119 a los Pacers de Indiana el miércoles por la noche.

James apenas extendió su récord en la NBA de juegos consecutivos con 10 o más tantos a 1.283 partidos. Llegó a estar 0 de 6 con tres puntos en los primeros tres cuartos. Terminó con 13 puntos, 13 rebotes y siete asistencias.

LEBRON JAMES WINS IT AT THE BUZZER 🚨 pic.twitter.com/AZ2xR9zQYA

— ESPN (@espn) March 27, 2025