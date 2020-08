LNBP: Suspensión de FIBA a la Ademeba afecta a la liga mexicana de basquetbol

La sanción de la Ademeba, organismo rector del basquetbol en México, por parte de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) perjudica también a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), informó Xóchitl Lagarda.

"En otras ocasiones que México ha sido suspendido, porque no es la primera vez que ha sido el mecanismo para someter, no había alcanzado la suspensión a la Liga (LNBP). Hoy hay una suspensión también para los derechos de la Liga. Cosa inédita porque FIBA tiene toda la facultad para separar los derechos de las Ligas profesionales, de la industria del deporte, de lo que es la Federación. Hay muchísimos casos de suspensión a federaciones donde no son tocados los derechos de las Ligas profesionales. Nunca se había dado en los casos anteriores una situación como esta en México, dejaban a la Liga al margen.

"Hoy están presionando porque por fin México da la cara y levanta la voz. Entonces ok, no es suficiente con suspender y violar los derechos de los niños y jóvenes, sino que también vamos por los derechos de la industria. Por los derechos donde FIBA tiene toda la facultad de separar, así lo consideran sus estatutos y así lo promovimos nosotros en la apelación", declaró la presidenta de Ademeba en conferencia de prensa virtual.

En los estatutos de la Federación Internacional de Baloncesto hay una facultad para permitir todas las transferencias internacionales y en esta ocasión no permitió otorgar las cartas de liberación para que se puedan hacer las transferencias.

Este jueves la FIBA anunció que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó la apelación de Ademeba, que se encuentra suspendida al presentar irregularidades, omisiones y tener estatutos distintos a los que se habían aprobado cuando Lagarda tomó posesión el 23 de marzo de 2019.

Ademeba tendrá que cubrir 6 mil euros como contribución al TAS y los 100 euros que depósito para los costos del arbitraje pasaron al Tribunal.

"Todas las demás pruebas presentadas por Ademeba son desechadas. Esta es la decisión del Tribunal, sin explicación alguna, que México recibe. No lo recibe Xóchitl Lagarda, no lo recibe la Asociación Deportiva, esta resolución la recibe el basquetbol de México, esta resolución es para México. Esta resolución se pasa por alto los derechos constitucionales de los mexicanos, los derechos de todos los niños al deporte, a competir y a representar a su país", aseguró Lagarda.

