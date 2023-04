Los dos mexicanos a seguir en el Draft de la NBA 2023

Serán dos mexicanos los que tengan presencia en el próximo Draft de la NBA, luego de que Gael Bonilla se declaró elegible para poder ser reclutado por alguno de los 30 equipos de la Liga.

El del Estado de México apareció en redes sociales confirmando lo que desde el año pasado ya había adelantado a RÉCORD, que en 2023 o 2024 daría el salto a la NBA.

"Me voy a presentar al Draft de la NBA. Creo que estoy preparado, estoy confiado en mi juego, al final sé que todos los jugadores que entran tienen un gran nivel, pero ya he jugado en Europa, aquí cuando jugué con la Selección y he jugado contra el Team USA”, afirmó Bonilla.

Bonilla cuenta con 20 años de edad y una altura de 2.04 metros. A mitad del año pasado decidió dejar al cuadro de Barcelona de España, equipo con el que jugaba en las categorías juveniles y que, en ocasiones, integraba el equipo grande para disputar duelos de la Liga Española o de la Basketball Champions League.

Gael cayó en los Capitanes de la CDMX de la NBA G League, donde probó tener la capacidad para medirse a jugadores estadounidenses y de otras nacionalidades.

"Al final veo que puedo pelearle a quien sea al tú por tú, así que voy a meter mi nombre, voy a hablar con mis agentes, pero la verdad creo que tengo oportunidades, así que por eso lo voy a meter", añadió.

Bonilla también fue parte primordial para que la selección mexicana consiguiera su pase al Campeonato Mundial FIBA y brindó gran actuación con el Tri en la AmeriCup en Brasil.

Gael se unirá a Jaime Jaquez Jr, egresado de la Universidad de California en Los Ángeles, como los dos representantes mexicanos que estarán disponibles para el Draft de la NBA del próximo 22 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York.

Ambos mexicanos probarán sus cualidades ante los scouts de los equipos profesionales en el NBA Combine que se realizará del 15 al 21 de mayo en Chicago. Tanto Gael como Jaime deberán pasar algunas pruebas físicas, mentañes y sostener entrevistas con las organizaciones.

SUS NÚMEROS CON CAPITANES

Juegos 20

Minutos 10.9

Puntos 2.6

Rebotes 2.6

Asistencias 0.8

Bloqueos 0.4

Tiros de campo 2.6

