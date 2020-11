NBA Draft 2020: Prospectos, logística y todo lo que necesitas saber

Cuando Anthony Edward, LaMelo Ball y James Wiseman escuchen sus nombres no caminarán trajeados para estrechar la mano de Adam Silver con la gorra de su equipo con orgullo en la cabeza. Los fanáticos enardecidos no podrán corear el nombre de sus nuevas figuras mientras estos derraman lágrimas de felicidad frente a los micrófonos en sus primeras entrevistas como jugadores de NBA y será la soledad de sus casas la que les dé la bienvenida a su nueva normalidad en las duelas.

El Draft de 2020 será el primero organizado de manera virtual en la historia de la liga y se realizará 146 días después de su fecha original que estaba pactada para el 25 de junio, pero que tuvo que ser pospuesta debido al brote de coronavirus que alteró el orden del mundo entero, y como consecuencia, del deporte ráfaga. Por lo que será el primer sorteo que no se lleva a cabo en junio desde 1975.

Los Minnesota Timberwolves están listos para hacer la primera selección general del Draft por segunda ocasión en su historia, pues en 2015, los Wolves utilizaron esa opción para elegir a Karl-Anthony Towns. Edwards, base de primer año de Georgia, es uno de los candidatos a ser la primera selección global de esta clase para unirse a la manada con el dos veces All-Star de raíces dominicanas.

Mientras que Ball y Wiseman son los otros dos grandes prospectos de esta, la generación de la pandemia. Con 5.5 millones de seguidores en Instagram, el hermano del exLakers y actual jugador de Pelicans, Lonzo Ball, es un base que se saltó el colegial para jugar profesional fuera de Estados Unidos , para internacionalizar un poco más una clase ya de por sí iluminada por las Naciones Unidas.

Y es que la clase de este año puede romper el récord (de tres) para la mayoría de jugadores de un campamento de Basketball Without Borders (BWB) seleccionados en un mismo Draft. Killian Hayes de Francia, Josh Green de Australia, Leandro Bolmaro de Argentina, Paul Eboua de Camerún y Vit Krejčí de la República Checa participaron en BWB Global 2018 como parte de NBA All-Star 2018.

No será la noche de Draft que querían con Silver desde los estudios de ESPN en Bristol dándoles la noticia más importante de sus vidas, pero la emoción de convertirse en un jugador profesional no disminuirá, pues han esperado desde marzo, cuando se detuvieron los deportes a causa del coronavirus, para conocer cómo será el resto de sus vidas.

ASPECTOS A CONOCER EN EL DRAFT 2020 DE LA NBA

- En el Draft desde el año y para evitar estrategias de tanking (equipos que pierden a propósito para ubicarse con mejores chances), el nuevo formato se asegura que el equipo con peor récord de la liga reciba no menos que el quinto pick del Draft (antes era el cuarto). El nuevo sistema iguala las chances de las franquicias que queden en lo más alto y los tres equipos con el peor récord de temporada regular tendrán el mismo porcentaje (14 por ciento) de ganar la lotería.

- Las chances de los participantes restantes en esta lotería de 14 equipos reducirá gradualmente luego del Top 3. Por ejemplo, la diferencia entre los primeros tres sembrados (14 por ciento) y el cuarto (12.5 por ciento) es del 1.5 por ciento. La diferencia entre el cuarto y el quinto (10.5 por ciento) es del 2 por ciento y entre esos números flota hasta el final.

- Las selecciones restantes de la primera ronda (15-30) y la segunda ronda (30-60) están determinados por orden reverso al récord de cada uno de la temporada regular. Cada equipo de la NBA tiene una selección en la primera ronda y una en la segunda, si bien algunas de ellas pueden estar en manos de otras franquicias debido a traspasos.

- Todos los jugadores seleccionables deben tener 19 años de edad en el año natural en el que se celebra el Draft, y si no son internacionales debe haber transcurrido al menos un año desde que se graduara de preparatoria. Para el Draft, se consideran jugadores internacionales quienes hayan residido fuera de Estados Unidos durante los tres años anteriores a dicha selección, quienes no se hayan matriculado en ninguna universidad estadounidense, y quienes no se hayan graduado en ninguna prepa.

- El evento consiste de 60 selecciones (dos por equipo), separado en dos rondas. Una vez que comienza el Draft, los equipos tienen cinco minutos para tomar una decisión durante la primera ronda y dos minutos durante la segunda.

