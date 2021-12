NBA: Kyrie Irving no jugará más con los Nets por no vacunarse contra Covid-19

Kyrie Irving no está a favor de la vacuna contra el Covid-19 y no piensa vacunarse, por dicho motivo, los Nets sentenciaron al basquetbolista estadounidense asegurando que "no volverá a jugar con el equipo".

Por el momento el jugador de baloncesto se encuentra apartado del equipo. En las últimas horas ha trascendido la información que la única forma para que Irving pueda permanecer activo en la NBA es que otro equipo decida ficharlo.

Philadelphia y Nueva Orleans son hasta el momento las únicas instituciones que han mostrado interés por hacerse de los servicios de Kyrie.

De acuerdo con Shams Charania, periodista reconocido dentro de la NBA, asegura que ninguna de las partes está dispuesta a ceder y cambiar su postura.

"Kyrie Irving no está siquiera cerca de ponerse la vacuna y él no va a volver a jugar al baloncesto al menos que sea traspasado. Salvo que los Nets aparezcan y le digan que están de acuerdo y que le van a dejar jugar los partidos fuera de casa y entrenar en casa. Pero no es algo que vaya a suceder. Salvo que Kyrie se vacune no va a volver a jugar al baloncesto con los Nets", mencionó.

