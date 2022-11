NBA: Los 15 partidos del lunes 7 de noviembre podrán ser vistos de manera gratuita

De cara a las elecciones intermedias en los Estados Unidos, que se llevarán a cabo el próximo 8 de noviembre, la NBA acordó, como iniciativa social, reprogramar su calendario para incentivar el voto.

De esta manera, el lunes 7 de noviembre se disputarán 15 juegos, entre los 30 equipos de la NBA. Los juegos comenzarán cada 15 minutos entre sí, siendo el que abra la jornada la visita de los Washington Wizards a los Charlotte Hornets.

Además, la Liga de basquetbol estadounidense dio a conocer que los 15 encuentros que se llevarán a cabo el 7 de noviembre podrán ser vistos de manera gratuita por la aplicación de la NBA, que también se puede descargar gratis en cualquier dispositivo.

Entre los duelos más destacados de ese día se encuentran el Oklahoma City Thunder vs. Detroit Pistons, Toronto Raptors vs. Chicago Bulls, Boston Celtics vs. Memphis Grizzlies, Sacramento Kings vs. Golden State Warriors, Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz y la jornada cerrará con el Cleveland Cavaliers vs. Los Angeles Clippers.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NBA: KYRIE IRVING FUE SUSPENDIDO SIN SUELDO POR AL MENOS CINCO PARTIDOS