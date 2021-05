NBA: Ofensiva de los Nets luce y se ponen al frente en serie contra Celtics

En Brooklyn ha despertado un monstruo de cinco cabezas que amenaza con acabar con quien sea que se le ponga enfrente. Se sabía de la calidad de la quinteta de los Nets, pero verlos en ‘Modo Postemporada’ ha sido una sorpresa para los fanáticos del deporte ráfaga y un gran susto para el resto de contendientes en el Este.

Con un Kevin Durant en gran forma, los dirigidos por Steve Nash aplastaron y le faltaron al respeto a la historia de los Celtics. Lo que vieron los presentes en el Barclays Center fue más sangriento que cualquier episodio de las cruzadas en el siglo XII. Boston no metió las manos, no solo no metieron las manos sino que lucieron como un grupo de jóvenes universitarios queriendo robarle el balón a un All-Star Team de la NBA.

La quinteta titular de los Nets clavó 97 de los 130 puntos totales que registró el conjunto de la Gran Manzana. Fueron 26 unidades las que anotó Durant, encabezando al equipo en puntos en el segundo compromiso de Playoffs en la campaña. El equipo de Brooklyn no ganaba dos al hilo en Postemporada desde el 2004 cuando se colaron hasta las semifinales de conferencia.

Joe Harris estableció una marca de Postemporada para la franquicia con siete triples anotados en contra de la escuadra de Boston. El atacante está ganando reputación en una quinteta plagada de estrellas a lado de Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden y Blake Griffin. Harris terminó con 25 unidades en su cuenta, el segundo mejor de la noche para los Nets.

Al medio tiempo el equipo de Nash tenía 24 puntos de ventaja en el marcador. Su segunda cifra más alta en Postemporada, solo por detrás de las 25 unidades que registraron en 2013 en la primera ronda ante los Chicago Bulls. En Brooklyn ya se sueña con el primer título de la franquicia desde 1976 cuando Julius Erving dominaba las duelas de la NBA.

La serie tendrá un día de descanso y volverá a Boston para el tercer compromiso y por la proeza de los Celtics de evitar un 0-3 en contra y una inminente barrida en la primera ronda.

