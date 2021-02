NBA: Ryan Saunders, despedido de los Timberwolves

Los Timberwolves de Minnesota despidieron a Ryan Saunders, horas después de que el equipo con el peor registro de la temporada perdiera su octavo partido de nueve.

El club estaba ultimando los planes para presentar al técnico asistente de Toronto, Chris Finch, como nuevo entrenador el lunes, según una persona con conocimiento de la situación. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la contratación de Finch no se había completado oficialmente.

ESPN informó primero del despido de Saunders, y The Athletic reportó primero la próxima llegada de Finch.

Saunders, de 34 años e hijo del veterano entrenador de Minnesota Flip Saunders, estuvo con los Timberwolves durante partes de tres temporadas, en las que terminó con un registro de 43-94. Minnesota tiene el peor registro esta temporada con 7-24 y ya está a 7 juegos y medio del último puesto para llegar a la postemporada de la Conferencia Oeste.

“Nos gustaría dar las gracias a Ryan por su tiempo y compromiso con la organización de los Timberwolves y le deseamos lo mejor en el futuro”, dijo el presidente de operaciones de baloncesto del equipo, Gersson Rosas. “Estas son decisiones difíciles de tomar, aunque este cambio va en mejor interés de los objetivos de la organización en el corto y medio plazo”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:NBA: PELICANS REMONTÓ A CELTICS DE LA MANO DE BRANDON INGRAM Y ZION WILLIAMSON