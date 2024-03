NBA: Se cae la venta de los Timberwolves a Alex Rodríguez y Marc Lore

El cambio de dueños de los Timberwolves de Minnesota fue abortado cuando Glen Taylor declaró el jueves que no dará el paso final del intrincado acuerdo de mil 500 millones de dólares para entregar el control mayoritario a Marc Lore y Alex Rodríguez debido a que ellos no cumplieron con los plazos establecidos en la venta.

Lore y Rodríguez, quienes acordaron la compra de la franquicia de la NBA hace tres años, desmintieron la postura Taylor. Aseguran que Taylor se arrepintió a último momento.

“Cumplimos con un proceso, y le dediqué mucho tiempo. Tenemos un buen equipo, hay muchas cosas a nuestro favor, sigo disfrutando esto y tengo la salud para hacerlo", dijo Taylor en una entrevista con The Associated Press tras el anuncio. “Yo no necesito el dinero, nada más quiero disfrutar”.

Taylor había acordado vender a los Timberwolves por mil 500 millones de dólares en 2021 a Lore y Rodríguez, quien empezaron el proceso de compra con la adquisición del 20 por ciento de la franquicia. Lore se convirtió el jefe de comercio electrónico de cadena de supermercados Walmart en 2016. Rodríguez es uno de los líderes históricos del béisbol de las Grandes Ligas y es inversionista de diversas empresa, además de ser miembro de la junta directiva de la Universidad de Miami

“Hemos cumplido con nuestras obligaciones, tenemos todo el financiamiento necesario y estamos plenamente comprometidos a comprar el equipo tan pronto la NBA complete el proceso de inversión”, dijeron Lore y A-Rod. “La declaración de Glen Taylor es un desafortunado caso de arrepentimiento que es miope y que afecta al equipo y a la afición durante una histórica y fructífera temporada”.

Los Timberwolves (50-22) derrotaron a Detroit el miércoles para alcanzar las 50 victorias por apenas quinta vez en los 35 años de existencia de la franquicia. Comparten el segundo lugar de la Conferencia Oeste con Oklahoma City, medio partido detrás de Denver.

El cierre de la operación, con Lore y Rodríguez haciendo el último pago por el porcentaje minoritario, debía producirse el miércoles y Taylor indicó el jueves que “bajo ciertas circunstancias” se hubiera otorgado una extensión limitada. Pero ello no ocurrió.

En cierta forma fue un proceso en el que Taylor fue un mentor para Lore y Rodríguez sobre lo que está de por medio como dueños de franquicias de la NBA y la liga femenina WNBA — el Lynx de Minnesota también fue parte del negocio.

Y fue un proceso unusual, ya que Lore y Rodríguez hicieron pagos por plazos — el más reciente fue de 290 millones de dólares, por otro 20%, en marzo de 2023.

Taylor, quien cumplirá 83 años de edad el 20 de abril, y oriundo de de Minnesota, compró la franquicia de los Timberwolves en 1994 por 88 millones de dólares, haciéndole para evitar que se mudara a Nueva Orleáns o otra ciudad.

