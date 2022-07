Omar Quintero sobre el Mundial de basquetbol: 'Vamos a ir, con total firmeza'

En un año y medio, Omar Quintero le ha dado una nueva fisonomía a la Selección Mexicana de basquetbol. Bajo su mando, el ánimo en el vestidor revivió, la ilusión de representar al país en un Mundial volvió a ser un objetivo prioritario y al alcance, pues asegura que México estará presente en la próxima edición en Asia.

"Sí, con total firmeza, confío mucho en ellos, en el trabajo que se está haciendo. El ambiente en el vestidor es de 'vamos a jugar contra Rusia, ¡vamos a ganarle a Rusia!'. No vamos a ir a competir, ya lo hicimos el año pasado, jugamos contra Estados Unidos y la mentalidad es ir a ganar, no a competir. Por eso aseguro que sí vamos a estar en el Mundial, porque se está creando esa química que nunca me pasó a mi etapa como jugador", declaró Quintero en charla con RÉCORD.

El exjugador nacional dio un paso importante en su carrera, pues ahora es el encargado de dirigir al Tri de basquetbol que busca el pase al Mundial de FIBA 2023 que se realizará en Filipinas, Japón e Indonesia.

México, por lo pronto, avanzó a la segunda ronda del clasificatorio FIBA Américas tras quedar ubicado en la segunda posición del Grupo D con marca de 4-2. Una de esas victorias fue muy sonada, ya que los muchachos le pegaron a Estados Unidos en noviembre del año pasado en duelo que se realizó en Chihuahua.

Ahora el Tri quedó ubicado en el sector F, donde, según las reglas, ya no tiene que medirse a Estados Unidos ni Puerto Rico, sus rivales de la primera fase, por lo que ahora todos los encuentros serán ante rivales de provienen de Sudamérica, como es Brasil, Colombia y Uruguay.

"Los muchachos tienen una mentalidad diferente, por nuestras cabezas no pasa nada que no sea estar en el Mundial. Sabemos que tenemos el talento y la calidad para ir al Mundial. Vamos a estar en esos tres lugares que son lo que nos dan en nuestro grupo", aseguró.

Los tres mejores de cada sector y el mejor cuarto lugar son las selecciones que representarán a la región en el próximo Mundial.

"Son equipos fuertes. Tienes a Brasil, que siempre está en los Mundiales y Juegos Olímpicos, luego está Uruguay y Colombia, que lo vienen haciendo muy bien. No será nada fácil, pero creemos que vamos a estar en el Mundial. Trabajamos para ellos", puntualizó.

