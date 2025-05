¡Su Majestad está de regreso! Michael Jordan regresa a la NBA como comentarista de NBC

Michael Jordan no es sólo uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos, sino también uno de los mejores deportistas. Su leyenda -como su fortuna- crece año con año; pues lo que logró con los Chicago Bulls es algo irrepetible.

No sólo hizo de una franquicia históricamente perdedora una de las más ganadoras de la NBA, también, junto al Dream Team, hizo del basquetbol un deporte de talla mundial. Ahora, ‘MJ’, quiere rescatar a una NBA que parece olvidada; en su nueva faceta de comentarista especial con NBC.

Su temporada de rookie | @chicagobulls|

"¡Una incorporación legendaria a nuestro equipo! Estamos encantados de dar la bienvenida a Michael Jordan como colaborador especial de la NBA en NBC y Peacock", así anunció la cadena norteamericana la inclusión para la siguiente temporada de ‘Su Majestad’.

El nuevo contrato de televisión de la NBA que entra en vigor el próximo año, le permitirá a NBC tener partidos importantes la siguiente campaña. Juegos inaugurales, el ‘prime time’’ del domingo y El Juego de las Estrellas, serán algunos de los partidos que va a transmitir la cadena.

A legendary addition to our team!



We’re thrilled to welcome Michael Jordan as a special contributor to the NBA on NBC and Peacock. pic.twitter.com/Pjsq8tokfi

— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) May 12, 2025