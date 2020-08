Trail Blazers sorprendieron a los Lakers en primer juego de Playoffs

Ya se sabía que los Lakers habían perdido la magia dentro de la burbuja de Disney y que enfrentarse ante los enrachados Trail Blazers no era sino el guion de una tragedia. Este martes, Damian Lillard se confirmó como el jugador más encendido tras el parón por el brote de coronavirus a tal grado que eclipsó a LeBron James con todo y su triple-doble para darle a Portland el primer triunfo de la serie ante Los Ángeles.

‘Sub Zero’ encestó 34 puntos y se apoyó con los 21 de CJ McCollum para liderar el triunfo de 100-93 sobre los sembrados número 1 de la Conferencia Oeste, cuya principal figura, ‘King’ James registró 23 puntos, 17 rebotes y 16 asistencias, pero no le fue suficiente para ser el factor determinante que sí lo fue Lillard.

Anthony Davis anotó 28 canastas, 11 rebotes y una asistencia para firmar un doble-doble, pero fue el aporte del resto de los Lakers lo que marcó la diferencia, pues solo Kyle Kuzma con 14 puntos y Danny Green con 10 registraron doble dígito. Se trató de la segunda sorpresa del día luego de que el Magic le pegara al primer sembrado del Este, los Bucks a primera hora.

El segundo partido de la serie, que se disputa al mejor de siete juegos, se celebrará este miércoles en la sede única de Disney World de Orlando.

