Alex Verdugo: 'No estoy con Red Sox para reemplazar a Mookie Betts'

El mundo del béisbol recibió una auténtica bomba el 10 de febrero de este año. Mookie Betts empacaba sus maletas y era traspasado a los Dodgers de Los Ángeles, un movimiento que paralizó a los amantes del rey de los deportes por las capacidades del jardinero quien se uniría a un equipo sumamente completo como los californiano.

Sin embargo, los Red Sox no quedaron desprotegidos ante la partida de Mookie y es que dentro de la transacción estaban incluidos Jeter Downs, Connor Wong y Alex Verdugo, el mexico-americano ha sido la revelación en el inicio de temporada para el conjunto de Boston.

Verdugo quien es el reemplazo natural de Mookie Betts, por la posición y el aporte con el bat, no quiere que se le relacione de esta manera con el patrullero de los Dodgers. “No lo estoy reemplazando (a Mookie Betts). Él jugó aquí, pero tú sabes, así es el juego, esto es un negocio. Él decidió irse pero no estoy aquí para reemplazarlo, yo estoy haciendo lo mío en el jardín derecho”, declaró el pelotero de 24 años.

En 2020 Verdugo ha tomado gran importancia en la ofensiva de los Medias Rojas, el oriundo de Tucson, Arizona registra tres cuadrangulares en la presente campaña con cuatro carreras impulsadas. Si bien, las comparaciones con Mookie están de más, la realidad es que el mexico-americano ha hecho que su partida se sienta menos cubriendo el jardín derecho de gran manera.

Verdugo mantiene su postura: No quiere que se le compare con Mookie Betts en ningún momento. El joven pelotero de los Red Sox quiere hacer un nombre propio sin vivir a la sombra de alguien más.

“El es un buen jugador, hizo mucho por Boston y creo que lo hará con los Dodgers. No me importa qué zapatos llenar. No me gusta ser comparado con él. Yo saldré a jugar mi juego, voy a salir a competir y traeré la energía que tengo”, afirmó Verdugo.

