Cuarteta de ampáyers de la LMB fue detenida por grupo armado en Tamaulipas

Durante el primer fin de semana de juegos de la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, una cuarteta de ampáyers fue detenida por un grupo armado mientras se dirigían a prepararse para un encuentro entre los Tecolotes de los Dos Laredos y los Acereros de Monclova.

Durante una entrevista con Universal Deportes, Horacio de la Vega, presidente de la LMB, dio a conocer la noticia y detallló que todo ocurrió cuando los cuatro árbitros se dirigían a una sastrería para ajustar sus trajes.

"Fue un episodio desafortunado que involucró exclusivamente a árbitros de la LMB. No estaba relacionado con ningún equipo en particular. No les hacen algo, pero claramente les realizan preguntas sobre a qué se dedican y demás. Gracias a Dios, no pasa a mayores.

“No iban en un vehículo, en ese momento. Literalmente, iban al sastre y en el camino para regresar a su vehículo, es cuando algún grupo de gente no propositiva los detiene y los cuestiona durante un periodo de una hora, y al darse cuenta de que son ampáyers, los dejan ir”, contó.

El incidente tuvo lugar cuando los árbitros, hospedados en Laredo, Texas, se dirigían a un sastre mexicano para ajustar sus uniformes. Afortunadamente, tras una hora de cuestionamientos, fueron liberados sin sufrir daño alguno. Sin embargo, este evento ha resaltado la necesidad de una mayor seguridad en torno a los eventos deportivos.

Afortunadamente, De la Vega aseguró que los árbitros no sufieron daño alguno y pudieron llevar a cabo sus labores durante la serie. Además No obstante, hizo un llamado a las autoridades a reforzar la seguridad en futuros encuentros de la Liga Mexicana de Beisbol.

"Es fundamental que las autoridades estatales y municipales tomen cartas en el asunto para garantizar la seguridad de todos los involucrados en nuestros eventos", enfatizó De la Vega. "Estamos trabajando para implementar medidas adicionales que brinden seguridad tanto a nuestros árbitros como a los equipos".

