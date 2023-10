Dave Roberts confirmó que Julio Urías no regresará en 2023 con los Dodgers

Dave Roberts, manager de Los Angeles Dodgers, dio a conocer que Julio Urías, pitcher mexicano, no estará regresando para vestir la playera del equipo californiano para lo que resta de la temporada 2023 de las Grandes Ligas.

“Obviamente, no lanzará para nosotros este año y en cuanto a lo que depara el futuro, no tengo idea. Me entristece que sea un puñetazo para todos y es una de esas cosas que tienes que sentir por toda la situación”, mencionó Roberts en entrevista para el podcast The Show.

Además, Dave reveló que Julio Urías no lanzará con los Dodgers por el resto del año, pues el objetivo del manager de los Dodgers ahora se encuentra en que el equipo no pierda la concentración durante los Playoffs de las Grandes Ligas.

Hace unos días, el casillero del lanzador mexicano Julio Urías ha sido retirado de la casa club de los Dodgers y los dos murales que representan al pitcher ganador de la Serie Mundial han sido cubiertos en el Dodger Stadium.

Julio Urías se encuentra en licencia administrativa indefinida luego de que fue arrestado el 3 de septiembre bajo sospecha de lesiones corporales a su cónyuge o conviviente.

