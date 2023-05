Diablos Rojos: Jesús Fabela hizo historia al ser el primero en pegar un ciclo en el Harp Helú

El partido de este miércoles entre los Diablos Rojos del México y los Tecolotes de los Dos Laredos, sucedió un hecho histórico, ya que Jesús Fabela se convirtió en el primer pelotero del equipo en batear el ciclo en el Estadio Alfredo Harp Helú.

“Es uno de los momentos más especiales en mi carrera y más en este estadio. Es muy especial que me haya tocado hacerlo (batear el ciclo) aquí para ser parte de la historia del equipo”, señaló el jugador en una entrevista emitida por su club.

El beisbolista fue segundo en el line up, en su primer turno al bat hizo triple, en la segunda entrada hizo un doble, en el sexto inning consiguió un hit sencillo y en la séptima terminó la hazaña con home run de campo.

“Yo solo corrí al cien como siempre lo hago y no me detuve. Cuando estaba corriendo hacia home ya me estaba cansando y solo quería llegar al plato y me lancé con todo. La verdad no sabía si había sido safe o out, porque el cátcher me bloqueó home y no sentí sí me tocó o no, pero lo que sí supe es que me entregué al cien para hacer la jugada”, compartió “Chuyito”.

Este logro representa una levantón anímico para el jugador que reportó en marzo, luego de estar un mes en la Academia de Béisbol Alfredo Harp Helú en Oaxaca, como parte de la recuperación física de la lesión que sufrió en la Liga Mexicana del Pacifico.

“Es algo difícil, tengo bastantes meses entrenando, tratando de rehabilitarme. Tuve una recaída después de la recuperación y mentalmente ha sido difícil pero Dios me ha ayudado a seguir adelante y aquí estoy echándole muchas ganas y entregándome al cien al equipo. Se está reflejando todo lo que tuve que sacrificar, tiempo, familia cuando me fui a la Academia a encerrarme por un mes, pero ha valido la pena”, comentó.

La última vez que un jugador escarlata consiguió este logro fue el 15 de junio de 2014 a cargo de Emmanuel Avila. Y la primera vez que hubo un ciclo en el Estadio Alfredo Harp Helú fue el 22 de mayo de 2021 a cargo de Alexi Amarista del Águila de Veracruz. Batear un ciclo es cuando un jugador da un sencillo, un doble, un triple y un cuadrangular en el mismo juego.

