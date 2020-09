Esteban Loaiza, preocupado porque tuvo contacto con un preso con Covid-19

Esteban Loaiza, el ex beisbolista y viudo de Jenni Rivera, no la está pasando nada bien, y es que su novia Ross Labra denunció que en la prisión hay un caso de coronavirus que no ha sido aislado y Esteban pertenece al grupo de población vulnerable ya que padece diabetes.

De acuerdo al programa estadounidense ´Suelta la sopa´ la novia de Loaiza escribió en sus redes sociales "les informo que anoche hablé con él y me platicó que está un poco preocupado por su salud al enterarse, que un preso se encuentra grave de salud a consecuencia del Covid-19".

Añadió que "su compañero fue diagnosticado con Covid-19 el 29 de julio de 2020 y fue autorizado mantenerlo en aislamiento por 90 días fuera de la prisión. Algo que el guardia de la prisión rechazó.

"Desafortunadamente el señor Pérez nunca fue aislado y siguió teniendo contacto con Esteban y varios de los presos. Esteban teme por su salud ya que padece diabetes".

Los problemas legales para Loaiza comenzaron en febrero de 2018 cuando fue arrestado en la ciudad de California tras el hallazgo de más de 20 kilos de cocaína en una vivienda que él rentaba. A partir de ahí comeznó un juicio en su contra, y en marzo de 2019 fue sentenciado a 3 años de cárcel.

Desde hace un año y medio, Loaiza se encuentra en la cárcel de San Diego en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y posesión de droga.