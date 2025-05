Filis suspenden al cerrador José Alvarado por 80 juegos por dopaje positivo

El cerrador venezolano de los Filis de Filadelfia, José Alvarado, fue suspendido por 80 juegos el domingo tras dar positivo por testosterona externa bajo el programa de pruebas de drogas de las Grandes Ligas.

Alvarado, entre los relevistas que lanzan más fuerte, se convirtió en el segundo jugador suspendido este año bajo el programa de pruebas de la liga mayor después del jardinero de Atlanta, Jurickson Profar.

El presidente de operaciones de los Filis, Dave Dombrowski, dijo que el resultado positivo fue causado por un medicamento para perder peso que Alvarado tomó durante la temporada baja. Dombrowski dijo que Alvarado aceptó la suspensión y no apelará la decisión. "No es algo que hizo a sabiendas", dijo Dombrowski. "Lo creo, por la forma en que me habló".

El pelotero recibió una sanción de 80 partidos | AP

Alvarado estará de regreso a mediados de agosto, sin Playoffs

A menos que se pospongan partidos por lluvia o cambien de fecha más adelante en la temporada, Alvarado sería elegible para regresar el 19 de agosto contra Seattle.

Alvarado perdería 4.5 millones de dólares de su contrato, exactamente la mitad de su salario de 9 millones este año, como parte de un contrato de 22 millones por tres años. Debido a la suspensión, no sería elegible para la postemporada.

"Tenemos que seguir adelante", dijo el manager Rob Thomson. "Es una pena, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos muy buenas piezas aquí que pueden asumir la responsabilidad".

Alvarado estará de regreso para agosto | AP

Las alternativas de Filadelfia para suplir a Alvarado

Las opciones de cierre de los Filis incluyen a Jordan Romano y Orion Kerkering. El zurdo de 29 años tiene un récord de 4-1 con una efectividad de 2 .70 y siete salvamentos en siete oportunidades. Su recta de cuatro costuras de 99,6 mph ocupa el quinto lugar entre aquellos que tienen 250 o más lanzamientos.

Alvarado tiene un récord de 19-26 con una efectividad de 3.40 en 399 apariciones como relevista y una apertura en nueve temporadas de Grandes Ligas con Tampa Bay (2017-20) y los Filis (2021-25). Tiene 52 salvamentos en 68 apariciones y ha participado en 21 juegos de postemporada en las últimas tres temporadas.

El lanzador derecho venezolano José Ruiz, en la lista de lesionados desde el 3 de mayo con espasmos en el cuello, fue activado para ocupar el lugar de Alvarado en la lista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Kirk conecta home run de tres carreras y lidera triunfo de Azulejos sobre Rays

Tiene 52 salvamentos en 68 apariciones | INSTAGRAM: @josealvarado46