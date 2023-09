Julio Urías tiene decepcionado y triste al coach de los Dodgers, Dave Roberts

La reciente situación que involucra al lanzador mexicano Julio Urías ha dejado una sombra de decepción en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Dave Roberts, entrenador del equipo, manifestó su sorpresa y tristeza ante los acontecimientos que rodean a Urías, quien ha sido apartado del equipo tras ser arrestado bajo sospecha de lesiones corporales a su cónyuge.

“No puedo hablar mucho al respecto, solo sé que todos estamos igual de decepcionados que la afición mexicana en toda esta situación y no tengo la información suficiente, no he visto ningún video, como dije, estoy muy triste de esta situación y todos tenemos que lidiar con ella”, dijo Roberts en entrevista con TUDN.

El casillero de Urías ha sido retirado de la casa club y los murales que lo representaban en el Dodger Stadium han sido ocultados. Estas acciones se suman a la decisión de la MLB de poner a Urías en licencia administrativa indefinida.

Al ser cuestionado sobre si el equipo está dejando atrás a Urías, quien fue una pieza clave en la victoria de la Serie Mundial en 2020, Roberts respondió: “Creo que sí. Ahí es donde estamos. No tengo mucho que comentar. Es solo que es una situación muy, muy desafortunada y triste”.

El manager de los Dodgers reconoció no estar al tanto de la decisión de retirar el casillero de Urías hasta su llegada al estadio para el juego contra San Diego, y comentó: “Creo que fue una cuestión de la organización. No lo sabía. Es triste. Es triste en todos los niveles”.

Julio Urías, quien ha sido una de las figuras destacadas de los Dodgers y de la MLB, ha generado grandes expectativas debido a su talento y desempeño en el montículo. Sin embargo, situaciones fuera del campo pueden afectar la percepción y la carrera de los atletas.

El equipo y la afición esperan más detalles y claridad sobre el incidente, así como las acciones que tomará la organización al respecto.

