Julissa Iriarte se convertirá en la segunda umpire en la historia de la LMB

Julissa Iriarte se convertirá desde este martes en la segunda mujer que se desempeña como umpire en la Liga Mexicana de Beisbol.

“Sinceramente, no me lo esperaba. Pensé que la llamada era para ver cómo estábamos trabajando acá en la Liga Tabasqueña. Me quedé sin palabras. No me la creía. Les tuve que dar el celular a mis compañeros para que lo detuvieran, no podía sostenerlo, no podía hablar”, declaró Julissa luego de ser notificada por parte de Luis Alberto Ramírez, Director de Umpires de la LMB.

Iriarte realizará su debut en la serie del 9 al 11 de mayo en Mérida, cuando los Olmecas de Tabasco visiten a los campeones Leones de Yucatán. El martes trabajará como umpire de bases y será el jueves cuando imparta justicia detrás de home.

“El sacrificio más grande que he hecho para llegar hasta donde estoy es dejar a mi familia. A mi hija, a mis papás y a mis hermanos”, declaró Julissa quien, es madre de una niña de seis años.

La madre de Julissa es ama de casa y su padre trabaja en una bodega de semillas. Fue precisamente su padre quien provocó los primeros recuerdos de su vida ligados al mundo mágico de la pelota caliente.

“Mi papá nos llevaba en bicicleta a ver juegos de beisbol del equipo del rancho en donde vivimos. Además, mi papá fue umpire de ligas locales. Tengo ese recuerdo grabado en la mente desde la infancia: el ver a mi papá trabajar como umpire”, describió.

¡La llamada más emocionante! La más esperada en la carrera profesional de la umpire Julissa Iriarte: la de su arribo a la LMB #OutALasBarreras pic.twitter.com/4JJZ2c6l4E — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) May 9, 2023

Iriarte, de 25 años y oriunda de El Fuerte, Sinaloa, aunque se declara originaria de Estación Naranjo, lugar en donde creció, está a unas horas de convertirse en la segunda umpire en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol. La primera fue Luz Alicia Gordoa, quien vio acción en las temporadas de 2018 y 2019.

“Yo nunca me imaginé que iba a ser umpire. Juego desde hace muchos años softball, es mi pasatiempo favorito. Hace tres años un compañero me invitó a la pretemporada de umpires de la LMB, me gustó mucho esta profesión y quise seguirlo haciendo y llegar hasta lo más lejos posible”, afirmó.

Julissa llegó a la pretemporada de la LMB en 2020. Debutó como profesional en la Liga Invernal Mexicana 2021, en donde formó parte de la cuarteta que impartió justicia en la Serie del Príncipe. En 2022 fue umpire en el Mundial Sub-15 organizado por la WBSC en Hermosillo, Sonora, y también vio acción en la Liga Norte de México.

