Liga Mexicana de Beisbol: Previa y Fechas importantes de la Temporada 2025

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) inicia este jueves 17 de abril su temporada 2025, una edición histórica, ya que marca el centenario de su fundación. Desde sus inicios, la LMB se ha consolidado como uno de los torneos más importantes del béisbol profesional en América Latina.

LMB cumple 100 años | FB: Liga Mexicana de Beisbol

La campaña contará con la participación de 20 equipos, cada uno disputando 93 juegos divididos en 31 series. Una de las novedades es el regreso de los partidos los lunes por la noche, con 17 encuentros programados para ese día.

En el juego inaugural se enfrentarán los campeones defensores, los Diablos Rojos del México, contra los Leones de Yucatán en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México. Este duelo se ha convertido en los últimos en un verdadero clásico, ya que ambas novenas suelen cruzarse en los playoffs como lo fue el año pasado, donde los Pingos eliminaron a los Melenudos en la Serie de Zona.

Un día después saltarán al diamante los restantes 18 equipos para inaugurar sus campañas: Dorados vs Algodoneros, Saraperos vs Caliente, Rieleros vs Toros, Charros vs Sultanes, Tecos vs Acereros, Bravos vs Conspiradores, Pericos vs El Águila, Tigres vs Piratas y Guerreros vs Olmecas

Diablos Rojos del México abrirá la temporada | FB: Liga Mexicana de Beisbol

Entre las fechas destacadas se encuentra el Juego de Estrellas y el Home Run Derby, que se celebrarán del 27 al 29 de junio en el Estadio Alfredo Harp Helú, coincidiendo con la fecha del primer juego oficial de la LMB en 1925.

La postemporada iniciará el 9 de agosto con el Primer Playoff, seguido por las Series de Zona del 19 al 28 de agosto, las Series de Campeonato del 29 de agosto al 7 de septiembre, y culminará con la Serie del Rey del 9 al 17 de septiembre, donde se definirá al campeón de la Copa Zaachila.

Como parte de las celebraciones del centenario, la LMB ha presentado un nuevo logotipo y anunció diversas iniciativas conmemorativas, incluyendo un álbum, un libro y una moneda especial.

Fechas importantes de la Temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol:

17 de abril: Juego Inaugural, Leones vs Diablos Rojos en la Ciudad de México

21 al 23 de abril: Guerra Civil entre Diablos y Tigres en Quintana Roo, debut como local para Tigres

28 al 30 de abril: Clásico del Norte entre Saraperos y Sultanes en Monterrey

2 al 4 de mayo: Guerreros vs Diablos Rojos, reedición de la Serie de Campeonato de la Zona Sur del 2024

23 al 25 de mayo: Guerra Civil entre Tigres y Diablos Rojos en la Ciudad de México

3 al 5 de junio: Serie Roja entre Diablos Rojos y El Águila en Veracruz

10 al 12 de junio: Reedición de la Serie del Rey 2024, Diablos Rojos vs Sultanes en Monterrey

27 al 29 de junio: Fin de semana del Juego de Estrellas en la Ciudad de México

11 al 13 de julio: Guerra Civil, Diablos Rojos vs Tigres en Cancún

14 al 16 de julio: Clásico Peninsular, Piratas vs Leones en Yucatán

25 al 27 de julio: Guerra Civil, Tigres vs Diablos Rojos en la Ciudad de México

7 de agosto: Fin del rol regular

9 de agosto: Inicio del Primer Playoff en la Zona Sur

10 de agosto: Inicio del Primer Playoff en la Zona Norte

19 de agosto: Inicio de las Series de Zona en el Sur

20 de agosto: Inicio de las Series de Zona en el Norte

29 de agosto: Inicio de la Serie de Campeonato de la Zona Sur

30 de agosto: Inicio de la Serie de Campeonato de la Zona Norte

9 de septiembre: Inicio de la Serie del Rey

