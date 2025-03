Los Angeles Dodgers rinden homenaje a Fernando Valenzuela en su anillo de campeón de la MLB

Con un lleno en el Dodger Stadium, Los Angeles Dodgers recibieron sus anillos que los avalan como vigentes campeones de la Grandes Ligas y en los cuales rindieron homenaje a Fernando Valenzuela.

Tras coronarse en 2024 ante los New York Yankees, los Dodgers lograron su octavo título de Serie Mundial en 22 apariciones a lo largo de su historia.

Los Dodgers son los actuales campeones | AP

Los anillos de la novena angelina fueron personalizados, es decir, incluyen el nombre y la firma de cada jugador. Además incluyeron el marcador y cinco diamantes que representan los cinco partidos de la Serie Mundial de la MLB.

Los ocho diamantes representan los títulos de los Dodgers, con un sol, el icónico Dodger Stadium, el trofeo y la representación de las 142 temporadas del equipo.

El detalle más especial para la afición mexicana son los 34 zafiros, en honor a Fernando Valenzuela que falleció el año pasado y a quien el equipo también rindió homenaje durante el desfile de campeones.

Details in the Dodgers’ World Series championship rings:



• Palm trees

• Final score

• Postseason logo

• Players’ signatures

• Piece of the World Series bases

• 8 diamonds for 8 World Championships

• Sapphires to honor the late Fernando Valenzuelapic.twitter.com/tmk1duBTDJ

— Front Office Sports (@FOS) March 29, 2025