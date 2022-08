Luis González: Cuadrangular del mexicano en triunfo de San Francisco

En los últimos juegos, el mexicano Luis González había lucido más a la defensiva por el jardín derecho con los San Francisco Giants, pero durante el triunfo de su equipo por 4-5 ante Chicago Cubs el sonorense también lució a ofensiva.

Y es que González conectó cuadrangular con hombre a bordo para aumentar la ventaja de los Giants ante los Cubs en el Oracle Park de San Francisco.

En la parte baja de la cuarta entrada, González conectó el lanzamiento de Drew Smyly para mandar la bola del otro lado del parque por la pradera de la derecha llevándose por delante a David Villar y colocar el 0-4 en la pizarra. Tras el bambinazo del mexicano llegó Joey Bart para conectar cuadrangular espalda con espalda para los Giants.

Luis González sabia que ese batazo se iba de cuadrangular.#MexicanPower#YoAmoElBeis pic.twitter.com/hBVHmNfkns — MLB México (@MLB_Mexico) July 31, 2022

Chicago no se rindió y al inicio del séptimo capítulo el puertorriqueño Nelson Velázquez produjo una carrera con un sencillo como emergente.

Los Cachorros lanzaron una ofensiva en el noveno inning: llenaron las bases sin out y consiguieron dos anotaciones con roletazos que propiciaron jugadas de selección por parte de Velázquez y el venezolano Willson Contreras. Los Cachorros lograron otra carrera con un roletazo productor del japonés Seiya Suzuki quien fue puesto out y no lograron igualar el juego.

