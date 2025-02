Luis Urías, pelotero mexicano, firma contrato con los Athletics de Oakland

Los Athletics de Oakland han llegado a un acuerdo con el jugador mexicano Luis Urías para un contrato de un año de cara a la temporada 2025, según anunció el equipo este lunes por la tarde.

Urías, de 27 años, llega a Oakland después de jugar en 2024 con los Seattle Mariners, donde bateó para .191 con un porcentaje de embasado de .303 en 41 juegos. También tuvo participación en Triple-A Tacoma, donde destacó con un promedio de .260, 10 jonrones, 56 carreras impulsadas y un porcentaje de embasado de .378 en 77 juegos.

Jugó con Seattle en el 2024 | AP

Por su parte, Luis Medina, quien ocupaba un lugar en el roster de los A's, inició la temporada 2024 en la lista de lesionados por una lesión en la rodilla. Los Athetics colocaron al lanzador derecho en la lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una cirugía "Tommy John", para darle la llegada al mexicano

El infielder mexicano suma siete temporadas en las Grandes Ligas, habiendo vestido las franelas de San Diego Padres (2018-19), Milwaukee Brewers (2020-23), Boston Red Sox (2023) y Seattle Mariners (2024). En su carrera, registra un promedio de bateo de .232 y ha demostrado su versatilidad al desempeñarse en la segunda base, campocorto y tercera base, aunque no ha jugado como torpedero en MLB desde 2022.

Lleva 7 años en la MLB | MEXSPORT

Su mejor desempeño en las Mayores fue en 2021 con Milwaukee, cuando participó en 150 juegos, conectó 23 cuadrangulares, produjo 75 carreras y bateó para .249, consolidándose como una pieza clave en el cuadro de los Brewers.

We have agreed to terms with infielder Luis Urías on a one-year contract for the 2025 season. pic.twitter.com/BuCsaFhWNg

— Athletics (@Athletics) February 17, 2025