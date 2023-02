Luis Urías previo al Clásico Mundial: ‘Mi responsabilidad es poner a México en alto’

Ganar el Clásico Mundial de Béisbol y darle a México el respeto que se merece a nivel internacional, son los objetivos de Luis Urías para el evento que arranca en tres semanas.

El infielder de los Milwaukee Brewers es una de las piezas claves en el accionar de la novena tricolor, la cual abre su participación el 11 de marzo contra Colombia y afirmó que se siente con el compromiso de hacer que el equipo nacional sea un referente en esta quinta edición.

“Mi responsabilidad yo diría que es poner en México en alto. Creo que nuestra intención es de imponer respeto como mexicano, creo que tenemos un talento bastante grande que tal vez a veces no se respeta o tal vez a veces no se nota, no se siente y creo que esa es mi responsabilidad; tratar de hacer lo mío, pero de poner el nombre de México en alto”, indicó el sonorense.

Urías recordó que cuando era pequeño y veía este torneo por televisión lo que más le llenaba de orgullo era ver cuando México les pegaba a las potencias como Estados Unidos y ahora como jugador, quiere repetir esas hazañas.

“Como lo digo, creo que siempre menosprecian a los mexicanos en todo el mundo y venir a ganarle a uno de los mejores países del mundo en béisbol, es un orgullo y ojalá y se pueda repetir este año también”, añadió.

Luis considera que el equipo que se conformó está repleto de talento aunado a que, en un deporte como el béisbol, todo puede pasar, por lo que la posibilidad de regresar con el título es viable.

“Yo diría que podemos ganar todo, al final de cuentas es béisbol y uno nunca sabe lo que puede pasar y por qué no pudiéramos ganar todo el torneo”, relató.

“Hablando de todo en el equipo está muy completo con muy buenos jugadores que están en Grandes Ligas y obviamente en la Liga Mexicana que también son muy buenos, que también nos van a ayudar mucho en el equipo. Al final de cuentas es béisbol y creo que todo puede pasar”, enfatizó.

Concluyó diciendo que en el equipo hay un gran ambiente tanto entre mexicanos como los mexicoamericanos y eso se notará en el diamante.

Urías les guarda respeto a todos los rivales por igual ya que desde su punto de vista, en un evento de esta magnitud las sorpresas se pueden producir cuando uno menos se los espera.

Urías recordó la última edición del Clásico Mundial de Béisbol allá en 2017 donde México fue local en Jalisco en la primera ronda. Pese a la etiqueta de favorito, el Tri cayó en su debut ante Italia lo cual le complicó las cosas. Para la segunda jornada volvió a caer ahora ante Puerto Rico lo que dejó fuera al representativo de toda posibilidad.

“No me gustaría señalar a un equipo, creo que cualquier equipo puede sorprender. En el Clásico pasado en Guadalajara, se supone que la teníamos fácil contra Italia y nos terminaron ganando, a la misma vez creo que la teníamos difícil contra Venezuela y nosotros les ganamos, por eso creo que no sería bueno señalar a un equipo, creo que cualquier equipo puede dar una sorpresa”, explicó.

