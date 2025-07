MLB All-Stars Game 2025: ¿Dónde y cuándo ver el Juego de las Estrellas en México?

¡Se acabó la espera! Después de media temporada, el All-Star Game 2025 de la Major League Baseball está aquí y en RÉCORD te diremos cuándo, dónde y a qué hora podrás ver el Juego de las Estrellas de las grandes ligas.

Después de la actividad en el Home-Run Derby, que ganó Cal Raleigh tras conectar más bola cercas que el dominicano Junior Caminero, los peloteros se preparan para el Juego de las Estrellas, el cual se llevará a cabo en Truist Park en Atlanta, Georgia.

ICYMI: The 2025 #AllStarGame starting lineups 👀 📺: 8 pm ET on @MLBONFOX pic.twitter.com/1Pan08I6vb

La mañana de este martes se dieron a conocer a los rosters iniciales para el juego de este martes, por parte de la Liga Nacional destaca la presencia de Shohei Ohtani, Ronald Acuña Jr., Manny Machado y Freddie Freeman.

Por su parte, en la novena titular de la Liga Americana, destacan Aaron Judge, Gleyber Torres, Vladímir Guerrero Jr., Cal Raleigh, Junior Caminero, entre otros.

The stars all shine TONIGHT ⭐️



Watch the 95th MLB #AllStarGame live from Atlanta at 8 pm ET on @MLBONFOX! pic.twitter.com/gCKfPOuiI9

— MLB (@MLB) July 15, 2025