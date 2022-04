MLB: Jorge Cantú anunció que se retira al finalizar la temporada 2022

Jorge Cantú, pelotero de los Diablos Rojos, pondrá punto final a su carrera como beisbolista al terminar la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Cantú anunció que 'colgará los spikes' durante una conferencia de prensa ofrecida en el Estadio Alfredo Harp Helú y adelantó que tomó la decisión en compañía de su familia, esperando conquistar el campeonato con los Diablos Rojos para coronar su carrera.

“Señores, me retiro, esta será mi última temporada como jugador profesional, no puedo estar en mejor momento, me siento pleno, con mucha energía, pero he decidido colgar los spikes, como dicen por ahí, es tiempo, estoy contento, la decisión la tomé junto con mi esposa Cinthia, mis niños, mi padre, madre, han sido demasiados años de sacrificio, de mucho trabajo, de mucha dedicación, pasión y para mí es momento de dejar este bello deporte y qué mejor que aquí de la mano de mi tocayo Jorge del Valle, con mi gran amigo, compañero de equipo en Cincinnati, Gabriel, ahora mi manager, es una satisfacción enorme. La cereza del pastel como lo queremos es quedar campeones”, declaró.

El pelotero de 40 años tuvo una destacada carrera en las Grandes Ligas en donde militó por los equipos de Tampam Bay, Cincinnati, Florida, Texas, San Diego y con los Diablosm Rojos desde el 2019.

