MLB: Julio Urías en la terna final para conseguir el Cy Young

El pitcher mexicano de Los Ángeles Dodgers, Julio Urías, apareció este lunes en la terna final de jugadores que aspiran para ganar uno de los premios más prestigiosos de toda la Major League Baseball a nivel individual: El Trofeo Cy Young.

Urías ganó 17 partidos esta campaña, tres menos que el ciclo pasado, aun así su efectividad de 2.16 en 31 aperturas lo consagró este año dentro de la tercia final para ser considerado el mejor pitcher de la Liga Nacional.

La decisión genera polémica pues, durante la primera parte de la temporada sus números no fueron buenos (no fue considerado para el Juego de Estrellas), después del parón el culichi mejoró su porcentaje aunque, no lo suficiente para estar nominado.

Julio Urías comparte la opción con Sandy Alcántara de los Miami Marlins y con Max Fried de los Atlante Braves, este año Kyle Wright, que tuvo 21 victorias en temporada regular, quedo fuera de la opción por el Cy. Young.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MLB: ASTROS CELEBRARON TÍTULO DE SERIE MUNDIAL CON GRAN DESFILE EN HOUSTON