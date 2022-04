MLB México celebró el Opening Day 2022 en Paseo de la Reforma

En el marco del Opening Day 2022 la oficina de Grandes Ligas en México puso a disposición de todos los aficionados un set donde los amantes de la pelota caliente podrán celebrar su pasión por este deporte desde hoy y hasta el próximo domingo.

Luego de meses de incertidumbre y unas largas conversaciones la Asociación de Beisbolistas y la MLB se arreglaron en un nuevo convenio de trabajo para tener una temporada 2022 integra.

Este jueves se cantan el playball con siete encuentros donde destaca el Cincinnati contra Atlanta. Los Braves son los recientes campeones de las Grandes Ligas y hay mucha expectación por ver el desempeño de esta novena.

El set que está ubicado sobre Paseo de la Reforma junto a la Diana Cazadora estará disponible de aquí al domingo hasta las 11 de la noche.

En el evento estuvo presente Carolina Padrón, especialista de ESPN y contó a RÉCORD sus favoritos para llevarse la Serie Mundial.

"En la Nacional son los Dodgers. Se fue Corey Seager y necesitan un bateador zurdo y trajeron a Freddie Freeman para completar una ofensiva que me parece brutal. Está Mookie Betts, Max Muncy, Cody Bellinger. Tienen mucho bateo, en la defensiva cuentan con Walker Buehler, Clayton Kershaw, Julio Urías, me parece que son el equipo a seguir. Del otro lado me gustan los Blue Jays como para ser ese equipo con el que nadie cuenta y que terminan despuntando", afirmó.

En cuanto al tema de mexicanos, la periodista venezolana concordó en que Urías es el hombre a seguir.

"Después de una temporada de 20 victorias lo que esperas es que se siga asentando en el cuerpo de abridores y que además se gane en la rotación como el segundo. Yo creo que uno de los temas con Julio es que entre a la conversación por el tema del Cy Young. Me gusta mucho Luis Urías en los Brewers, ahorita está lesionado, vamos a ver cuándo regrese. Me parece que es un jugador muy interesante a seguir y de hecho los Brewers son un equipo muy interesante a seguir", declaró.

Durante los próximos meses los amantes al diamante se van a regocijar con duelos todos los días hasta el mes de octubre en el Clásico de Otoño.

