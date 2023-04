MLB México: Manaea vs Musgrove, ambos lanzadores dudan de las condiciones de CDMX

Lanzar en la altura de la Ciudad de México será todo un reto para pitchers de ambas organizaciones, pero creen que con un poco más de esfuerzo podrán salir airosos.

"En lo particular creo que será como lanzar en Colorado, aunque no puedes confiarte. Puede correr mucho el viento, por lo que veo este es un estadio más abierto, por lo que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar", afirmó Sean Manaea, abridor por los Giants para el encuentro de este sábado.

Por su parte, Joe Musgrove, quien subirá a la lomita por San Diego en el primer de la serie, coincidió en que tendrá una tarde un tanto más complicada para controlar sus envíos.

"Obviamente, conoces las condiciones de los parques en Estados Unidos, donde lanzas quizá una vez en la temporada, pero aquí nunca hemos jugado, no sabemos las condiciones. La altura será una prueba para ambos equipos, pero al mismo tiempo es una forma de mejorar como pelotero", respondió.

Ambos trabajaron por un espacio muy corto en el césped del Estadio Alfredo Harp Helú, lanzaron por casi 15 minutos, sin cansar sus brazos, para el choque de esta tarde.

