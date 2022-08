MLB: Padres adquirieron a Juan Soto de los Nationals

San Diego Padres adquirieron al precoz astro Juan Soto de los Washington Nationals, en un monumental negociación que robustuce sus pretensiones para los Playoffs al añadir a uno de los bateadores más temidos del béisbol.

En la operación que se concretó horas antes del cierre del mercado de canjes, San Diego también obtuvo al primera base Josh Bell y transfirió a media docena de jugadores a Washington, entre ellos el zurdo novato MacKenzie Gore y el primera base/designado Luke Voit. Los otros son los prospectos James Wood, C.J. Abrams, Robert Hassell III y Jarlin Susana.

Voit fue incluido de último momento en el paquete luego que el primera base de San Diego Eric Hosmer apeló a una cláusula de su contrato y vetó el canje a Washington, según dijo una fuente al tanto de la negociación. La fuente habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el canje aún no se había completado.

El dominicano Soto, un versátil jardinero que recién cumplirá 24 años a fines de octubre, justo cuando San Diego podría encontrarse aspirando por un título.

Después de brillar para que los Nacionales conquistasen el primer campeonato en la historia de la franquicia en 2019, Soto ganó el título de bateo de la Liga Nacional en 2020 con un promedio de .361. Ha sido el pelotero que más bases por bolas ha recibido en las mayores durante las últimas dos campañas.

