MLB: Partido entre Cardinals y Brewers se pospuso por Coronavirus

El duelo entre los Cardinals y los Brewers de Milwaukee de este sábado fue pospuesto después de que otro jugador y tres miembros del personal de los Cardenales fueron diagnosticados con Coronavirus, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

Los Marlins de Miami no registraron nuevos casos positivos por Coronavirus en la más reciente ronda de pruebas de diagnóstico, informó otra persona con conocimiento de la situación, sin embargo el segunda base Isan Díaz optó por no completar la temporada 2020.

En tanto, los Filis de Filadelfia señalaron que no hay nuevos casos en el equipo como resultado de las pruebas de diagnóstico del día anterior. A los jugadores se les permitió nuevamente el acceso a Citizens Bank Park para una práctica por la tarde.

Las personas con conocimiento de las situaciones de Cardenales y Marlins hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que los resultados no se han dado a conocer de manera pública.

Dos peloteros de los Cardenales arrojaron positivo el viernes, obligando a la cancelación del primer duelo de la serie en Milwaukee. Ambos equipos esperaban reanudar sus actividades el sábado y cubrir su duelo del viernes como parte de una doble cartelera el domingo.

El juego de este sábado en Milwaukee es el 17mo que se pospone debido al coronavirus en los primeros 10 días de la temporada de 60 juegos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:YANKEES: AARON JUDGE CONECTÓ OTRO JONRÓN Y NEW YORK VENCIÓ A RED SOX