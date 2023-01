MLB: Rafael Devers acordó extensión de contrato por 11 años y 331 MDD con los Red Sox

Rafael Devers acordó firmar una extensión de contrato por 11 años y 331 millones de dólares con los Medias Rojas de Boston, le informó el miércoles a The Associated Press una persona que tiene conocimiento del trato. La persona habló en condición de anonimato debido a que el equipo no ha anunciado el acuerdo.

Asegurar a largo plazo a Devers, el tercera base elegido dos veces al Juego de Estrellas, era importante para los Medias Rojas y la afición que estaba preocupada tras la partido en la agencia libre del campocorto estelar Xander Bogaerts, el toletero J.D. Martinez y el pitcher Nathan Eovaldi.

El equipo y Devers, de 26 años, alcanzaron el nuevo acuerdo un día después de que firmaron un contrato de 17,5 millones y un año para evitar la arbitración en su último año bajo el control del equipo.

La extensión de Devers ha sido el acuerdo más largo que ha firmado esta temporada baja Boston y el presidente de operaciones Chaim Bloom, superando los 90 millones por cinco años que acordaron con el japonés Masataka Yoshida.

Devers fue titular en el All-Star con la Liga Americana las últimas dos temporadas. En 141 duelos la campaña anterior, bateo un promedio de .295, con 42 dobles, 27 jonrones y 88 remolcadas.

Los Medias Rojas intentan recuperarse tras una temporada 2022 en la que tuvieron marca de 78-84, en el último lugar de la gran competitiva División Este de la AL. Un año antes ganaron 92 partidos y disputaron la Serie de Campeonato.

