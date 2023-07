¡Oro para México en beisbol! La delegación azteca suma otra medalla en Centroamericanos

México reafirma el buen momento que vive en el beisbol al conseguir su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La lluvia no permitió que se disputara la final entre la novena azteca y su similar de Cuba, sin embargo, se proclamaron como los campeones de San Salvador 2023 al ser los mejores del certamen.

Los dirigidos por el manager Enrique 'Che' Reyes se vieron recompensados con la máxima distinción gracias a su gran labor a lo largo de toda una semana de actividades en la que consiguieron cinco victorias de seis posibles, lo que los puso en lo más alto de la tabla de posiciones por arriba de Cuba que terminaron 4-2.

La gran hazaña mexicana incluyó 22 entradas consecutivas sin admitir carreras al inicio del torneo y una victoria por knockout ante Venezuela.

El novato del año 2022-23, Fernando Villegas, fue sin dudas la gran figura del tornero con una actuación memorable en la que ganó la triple corona de bateo con un promedio de .611, conectó 4 cuadrangulares y removió 13 carreras, además de liderar los departamentos de carreras anotadas (10), bases totales (26), slugging (1.444) y OPS (2.111).

Otro de los jugadores que también estuvo encendido al bat fue el antesalista de los Guerreros de Oaxaca, Emmanuel Avila, quien promedió .389, conectó 1 cuadrangular y empujó 8 carreras. Entre Villegas y 'El Ironman' remolcaron 21 de las 30 carreras de México (el 70%).

En el pitcheo, Wilmer Ríos cumplió con creces lo esperado, pues se apuntó la victoria en sus dos aperturas, ante Cuba y Venezuela. En 10.0 entradas de labor solo admitió una carrera y siete hits, finalizó con un porcentaje de carreras limpias admitidas de 0.70.

México comenzó su camino con tres blanqueadas, 4-0 vs. Cuba, 4-0 vs. El Salvador y 7-0 vs. Nicaragua, luego sufrieron su única derrota al caer 6-2 contra República Dominicana. Retomaron la senda de la victoria con un triunfo 5-4 ante Puerto Rico y afianzaron la cima tras imponerse por KO 11-1 a Venezuela.

Esta es la primera vez que la selección mexicana de béisbol consigue el oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe, pues a lo largo de 23 ediciones solamente había conseguido 6 platas y 3 bronces.

