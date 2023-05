Randy Arozarena quiere que los Rays sean el siguiente equipo en jugar en México

Luego del tremendo apoyo que recibió la Selección Mexicana de beisbol y en especial Randy Arozarena en el pasado Clásico Mundial, el jugador de los Rays de Tampa Bay desea que pronto su novena sea tomada en cuenta para sostener una serie de temporada regular de Grandes Ligas en México.

El cubano, pero nacionalizado mexicano, supo de primera mano el éxito que fue la serie de dos encuentros en Ciudad de México entre San Diego y San Francisco y ahora quiere vivir ese apoyo de primera mano.

“Yo pienso que ahora, por la actuación que yo tuve en el Clásico Mundial, pensaba que ojalá pusieran una serie de Tampa Bay y otro equipo en México, para yo ir y que la gente me vea de más cerca y disfrute de los grandes juegos que Tampa hace, de mi persona en general y yo poder compartir con todos los fanáticos que no pudieron ir al Clásico. La verdad sería una serie muy bonita y me sentiría muy feliz de poder jugar en México”, declaró el pelotero de los Rays.

Pese a su nacionalidad original, Arozarena fue uno de los peloteros que más comunión hizo con la fanaticada mexicana y hasta latinoamericana. En redes sociales son clásicas ver las imágenes de sus atrapadas en el jardín o su celebración con los brazos cruzados. Todo ese cariño lo agradece y es recíproco.

“Es increíble el apoyo que me han dado todos los mexicanos, cada vez que salgo a un campo, siempre me sacan la bandera, todos los mexicanos me apoyan, me gritan y me dan felicidad. Quiero sentir ese gran apoyo cuando yo regrese a México, pero a la distancia se siente bien lindo que te reconozcan y te apoyen. En el Clásico vivimos momentos muy lindos donde todo mundo apoyó y la verdad es increíble lo que siente”, reconoció.

Finalmente, el que sus acciones sean imitadas por otros colegas o niños le causan orgullo. Nada de lo que hizo en el Clásico Mundial fue por llamar la atención o querer robar cámara, lo que hace porque le gusta dar felicidad a los fanáticos.

“Mis padres siempre me enseñaron desde chiquito a respetar a las personas y siempre estar con los pies en la tierra, creo que eso es lo que me caracteriza de ser una gran persona, una persona humilde y poder ser yo. Lo que yo hago, lo hago de corazón. Cuando yo lo hago con el corazón, lo hago natural y por eso creo que es el éxito que tengo”, explicó.

