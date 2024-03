Robinson Canó sobre llegar a los Diablos Rojos: 'Me gusta jugar en un equipo bueno'

Lo tiene claro, su fichaje con los Diablos Rojos del México se debe a que estará buscando un campeonato. Robinson Canó se convirtió en el fichaje bomba de la Liga Mexicana de Beisbol y ahora está listo para su debut.

Previo al juego ante los Yankees de Nueva York, el pelotero dominicano habló sobre la razón por la cual optó por llegar con los Diablos Rojos. De acuerdo con el beisbolista de 41 años, recibió buenos comentarios del equipo y ahora quiere ser parte de las victorias.

“Vine aquí porque me gusta ganar, me gusta jugar en un equipo bueno. Me hablaron bastante bien del equipo. Mi mentalidad es ganar un campeonato y me sigo preparando más todavía. Si quiero ganar un campeonato tengo que estar preparado para salir a jugar todos los días”, reveló para Fox Sports.

Ahora a pesar de estar en el ocaso de su carrera, el dominicano no piensa en dejar de jugar e incluso abre las puertas a regresar a la Major League Baseball. De acuerdo con Canó, en estos momentos piensa solo en los Diablos, pero si algo surge estará listo para jugar.

“Cuando tú amas lo que haces es difícil de dejarlo. Llegará el día y el momento, pero creo que siempre y cuando me sienta en la condición de seguir jugando, seguiré jugando. No vine con esa mentalidad (regresar a la MLB), pero si algo sucede y algo aparece, pues súper contento”, finalizó.

