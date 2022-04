Yankees: Donaldson dio triunfo a NY en juego inaugural ante Red Sox

Josh Donaldson coronó su debut con los New York Yankees al batear un sencillo productor en la undécima entrada, para que los Bombarderos del Bronx superaran 5-6 a los Boston Red Sox.

La última vez que los Yankees habían dejado tendidos en el terreno a sus rivales en un juego inaugural de la campaña se remontaba a 1957, cuando Yogi Berra anotó la carrera de la diferencia.

New York estaba en desventaja por 3-0 antes de que su as Gerrit Cole sacara un solo out. Pero terminó derrotando a sus acérrimos rivales.

Xander Bogaerts puso en ventaja a los Medias Rojas por 5-4 en el décimo capítulo, con un sencillo productor ante Michael King, quien eventualmente se llevó el triunfo. Fue el tercer hit de Bogaerts en el encuentro.

El emergente venezolano Gleyber Torres empató la pizarra en la parte baja del inning por medio de un elevado de sacrificio ante Ryan Brasier.

Donaldson, adquirido el mes pasado a Minnesota, pegó un rodado de sencillo por el centro del diamante frente al novato Kutter Crawford en la apertura del undécimo episodio. Isiah Kiner-Falefa, quien comenzó la entrada como corredor automático en la intermedia, anotó al debutar con New York.

