'Alacrán' Berchelt: Entrenador del boxeador podría no acompañarlo en su pelea vs Valdez

Alfredo Caballero, entrenador del campeón Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Miguel Berchelt, no pudo viajar a Las Vegas, Nevada, para la pelea de su pupilo debido a que su Visa no cumple con la vigencia solicitada por las autoridades migratorias de EU.

"Los abogados de Top Rank están tratando de ayudarlo para resolver el problema y que viaje miércoles o jueves", informó el comentarista Eduardo Camarena.

Caballero podría perderse la pelea de Berchelt (38-1-0, 34 KO's), quien hará la séptima defensa de su corona ante Óscar Valdez (28-0, 22 KO's), quien disputará su tercer combate en las 130 libras con récord invicto de 28 peleas, 22 por la vía del nocaut.

En la esquina de Valdez, excampeón mundial Pluma OMB, estará Eddy Reynoso, quien fue condecorado como Entrenador del Año en 2019 por la Asociación de Escritores de Boxeo de América (BWAA).

"Estoy contento de estar también en esta pelea de Berchelt y Óscar como rival de Eddy Reynoso porque él está considerado como el mejor entrenador. De hecho hemos estado nominados juntos y él ha ganado las nominaciones. Creo que en esta pelea van a voltear a ver la esquina de Caballero Team gracias a Berchelt que, gracias a su disciplina, sé que vamos a salir avante.

"Una pelea no lo dice todo, pero yo tengo varios campeones que me respaldan como buen entrenador, también he estado como número uno en las nominaciones y creo que este 2021 va a ser un gran año para nosotros en esta gran pelea que va a dejar Miguel Berchelt porque a parte de esta rivalidad qué hay, también siento algo por Óscar Valdez, somos amigos y no puedo perder contra él por muchas razones. Y más que nada en esta pelea Berchelt ganándole a Óscar y yo a Eddy Reynoso nos vamos a colocar muy alto", declaró Caballero en conferencia de prensa.

