'Alacrán Berchelt vs Óscar Valdez, la 'Batalla por México'

El ring arde cuando dos mexicanos se enfrentan. Una batalla entre púgiles tricolores es sinónimo de entrega, de lucha, de garra, de espectáculo y de una guerra por el orgullo nacional.

El campeón Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Miguel Berchelt (38-1-0, 34 KO's) y Óscar Valdez (28-0, 22 KO's) protagonizarán este sábado la contienda número 154 por un cetro del orbe entre mexicanos.

En la historia del boxeo profesional, se han disputado legendarias peleas entre nacionales como las que brindaron Lupe Pintor y Carlos Zárate (1979), Zárate ante Alfonso Zamora (1977), Rubén 'Púas' Olivares ante Jesús Castillo (1970), Israel Vázquez ante Rafael Márquez (2010) y las batallas de Marco Antonio Barrera ante Juan Manuel Márquez (2007) y Erik 'Terrible' Morales (2000, 2002 y 2004).

Y la de 'Alacrán' Berchelt y Valdez no será la excepción. Miguel está consolidado en las 130 libras, es más alto, tiene un físico más grande que el de su rival y presume seis defensas exitosas.

"Es la pelea más mediática que he tenido hasta ahorita en mi carrera. Es un gran reto el que tengo enfrente, pero sin duda ante los grandes retos me hago grande, siempre saco lo mejor de mí y esta vez no va a ser la excepción.

"Estamos motivados por enfrentar a Óscar y a Eddy Reynoso, uno de los mejores equipos que hay en la actualidad. Vamos a ir a la guerra, es una pelea que más allá del cinturón está el orgullo de por medio y vamos a ir con todo. Será una gran pelea", declaró Berchelt en conferencia de prensa.

Mientras que Óscar, quien decidió renunciar a su título Pluma OMB que defendió con éxito en seis ocasiones, disputará su tercer combate en Superpluma con récord invicto de 28 peleas, 22 por la vía del nocaut.

"Esta pelea significa todo para mí, es todo o nada. En mi carrera se me criticó mucho en mis primeros años cuando me coroné campeón mundial de que no peleaba con púgiles de nombre. Ahora que brinco de división quise pelear con el más duro y ese es 'Alacran' Berchelt.

"Quiero demostrarle a la gente que aquí no hay miedo de enfrentarse a nadie, pelearé en busca del título de mis sueños", aseguró Valdez.

