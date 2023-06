Alan 'Rey David' Picasso está listo para enfrentar a Sabelo Ngebinyana en el Golden Boy Fight Night

Golden Boy Fight Night aterriza en la Ciudad de México el próximo sábado 15 de julio con un espectacular evento principal con el No. 3 del ranking WBC, Alan ‘Rey David’ Picasso (24-0-1, 13 KOs ) peleando en su ciudad natal contra Sabelo Ngebinyana (15-6-1, 11 KOs) de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El choque eliminatorio de peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo a 10 asaltos, presentado en asociación con Zanfer Boxing.

Picasso ha subido de rango en los últimos tres años al haber derrotado a fuertes rivales como Víctor Proa, Alexander Mejía, Edixon Pérez, Luis Millán y Kevin Villanueva. Con un poderoso gancho al hígado, una fuerte mano izquierda y un juego de pies a juego, Picasso tiene hambre de demostrarle al mundo que está listo para el campeonato mundial.

“Poco a poco en el ring me siento con más confianza, con más preparación, más maduro, me paro mejor, controlo mejor la situación. Esa experiencia la he ido ganando poco a poco en las peleas y creo que definitivamente ya estoy listo para ganar mi primer título mundial en los supergallos”, afirmó en entrevista para RÉCORD, quien además ha estado recibiendo consejos de grandes campeones como ‘Canelo’ Álvarez, Julio César Chávez, Humberto ‘La Chiquita’ González, Daniel Zaragoza, entre otros.

Ngebinyana es un pugilista zurdo acostumbrado a pelear fuera de casa. En su última pelea ante Tony Rashid por el título africano supergallo de la Unión Africana de Boxeo (ABU), se vio afectado luego de que el locutor del ring leyó el resultado incorrecto a favor del tanzano cuando realmente había sido un empate. Días después se corrigió.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¡NO MÁS BOX EN JUEGOS OLÍMPICOS! EL COI EXPULSÓ A LA IBA DE SU JUSTA