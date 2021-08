Andy Ruiz: Fue operado exitosamente de la rodilla y podría regresar al ring en diciembre

El excampeón mundial de peso Pesado, el mexicano Andy Ruiz, fue operado exitosamente de un problema en la rodilla derecha que arrastraba ya desde hace un par de años.

Su padre detalló que se tomó la decisión después de la pelea de mayo ante Chris Arreola y podría volver a subirse al ring incluso este mismo año, pues las voces autorizadas de su recuperación ven diciembre como el posible mes para su regreso.

“Le operaron la rodilla derecha, ya tenía como tres años que estaba batallando con esa rodilla, que no podía correr mucho, que no podía hacer ciertos movimientos, se ponía gel y eso para mitigar el dolor, pero recientemente ya no era suficiente y se tomó la decisión de la operación que fue una artroscopia y la hizo el mismo doctor que operó a Canelo, Pedro Lomelí”, detalló Andy Ruiz Sr. en entrevista con ESPN.

“Nos dieron esperanza para que volviera en el mes de diciembre. El mismo preparador físico, el doctor nos dijeron que, si todo va bien como ahora, entonces existe esa posibilidad, pero vamos a ver llegado el momento. Ahora estamos contentos de que la cirugía salió bien”, sentenció.

