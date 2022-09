Andy Ruiz previo a combate ante Luis Ortiz: 'Entrenamos duro para este rival'

El próximo domingo, el mexicano Andy Ruiz se medirá en la Crypto Arena de Los Angeles al cubano Luis 'King Kong' Ortiz buscando volver a ser campeón de Peso Completo.

Y a pesar de la diferencia de edad, (Ortiz tiene 43 años y Ruiz 32) el Destroyer se ha preparado como nunca para vencer al cubano.

"De la edad no es nada, porque nosotros somos pesos completos y un golpe puede cambiar todo. Yo me preparé bien fuerte para esta pelea porque yo sé que el va a venir con todo. Esta es su oportunidad como la mía, el quiere ser campeón del mundo, igual que yo.

"ENTRENAMOS DURO PARA ESTE RIVAL" Andy Ruíz habló para FOX Sports sobre su próxima pelea ante Luis Ortíz y reveló cómo se ha preparado para su regreso al ring.

"Entrenamos duro para este rival, nunca sabes que puede pasar arriba del ring, así me hice campeón del mundo, por eso quiere dejar todo para ser campeón del mundo otra vez", dijo Andy en entrevista con Fox Sports.

Además, Ruiz destacó el hecho de volver a pelear en el peso con el que obtuvo la gran victoria de su carrera ante Antony Joshua.

"Yo me quiero sentr fuerte, rápido, explosivo, en ese peso con el que estaba ante Anthony Joshua así es como voy a ganar, no quería bajar mucho de peso, no me quería enfocar mucho en eso, pero sí me quería enfocar en la condición, comiendo bien, pero en el Peso no me enfoque, puro boxeo, boxeo y boxeo", sentenció el pugilista.

