Andy Ruíz sobre pelear con Deontay Wilder: 'Puedo vencerlo; tenemos que hacerlo'

Andy Ruiz hizo historia al ser el primer campeón mexicano en la historia en la categoría del peso pesado, y ahora el mexicano admitió que podría enfrentar y vencer a Deontay Wilder.

"Sí, lo hago, y creo que sería una pelea increíble. Ambos somos parte del mismo equipo y todo es un negocio. No me importaría subirme al ring con él, y siento que puedo vencerlo. Tenemos que hacerlo", comentó Andy Ruiz para The Last Stand.

Igualmente, Andy Ruiz aprovechó para hablar de la pasada pelea entre Tyson Fury y Deontay Wilder. Esta contienda la ganó Fury, quien, según Andy, es el mejor boxeador de la categoría de los pesados.

"Pensé que fue una pelea increíble. Iban de ida y vuelta y yo no sabía quién iba a ganar. Deontay, tiene el corazón de un león. No quiere darse por vencido y siguió viniendo. Seguía levantándose, cayendo y levantándose. No fue una pelea asombrosa. Tyson hizo lo suyo", opinó Ruiz.

