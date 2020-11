Barby Juárez: CMB terminó con polémica de los guantes de Yuliahn Luna

Después de una minuciosa investigación en apego a su reglamento, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) determinó que los guantes de Yuliahn Luna no tenían ninguna anomalía en la pelea ante Mariana Juárez a quien despojó de la corona Gallo.

"Solamente para ya cerrar un capítulo. Aquí están los guantes de la pelea, ya fueron perfectamente inspeccionados, están absolutamente intactos. No existe el mínimo, siquiera sugerencia de que pudieron haber sido utilizados de alguna manera manipulados, están los vendajes de ambas boxeadoras. Todo ya fue inspeccionado a satisfacción absoluta. Se cierra el caso por completo", informó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB durante su conferencia virtual "Martes de Café".

Después de la pelea, el 31 de octubre en Cancún, Juárez (54-10-4, 18 KO's), quien terminó la pelea con dos fracturas en el rostro, cuestionó la legalidad de los guantes de 'La Cobrita' Luna (20-3-1, 3 KO's) y solicitó al organismo verde y oro que hiciera una investigación al respecto.

"Por un momento sí sentí algo de temor de que algo fueran a hacer, pero gracias a Dios tuvimos la mente siempre enfocada nada más en lo que era: en la pelea, y nosotros la verdad que no perdimos la calma y, gracias a Dios todo estuvo bien. Yo nunca le falté el respeto a nadie y estuvo bien como lo hice", declaró Luna, de 26 años de edad.

"Ahora para mí viene lo más difícil que es mantenerme como campeona, demostrar por qué gané este campeonato y vienen preparaciones mucho más fuertes y la verdad que no me gusta elegir a mis rivales, simplemente me dan el nombre de la rival y yo estoy dispuesta a pelear con la que sea. Y claro que estoy dispuesta a darle la revancha a Mariana, nosotros firmamos un contrato donde venía la revancha obligatoria y si así tiene que ser, así vamos a hacerlo", enfatizó la campeona.

Sulaimán Saldívar reconoció la garra de la 'Barby' Juárez quien a pesar de las fracturas en el primer round terminó la batalla que se decidió en las tarjetas.

"Quisiera reconocer a Mariana Juárez por su valentía. Recibió doble fractura en la nariz desde el primer round, hemos visto incontables ocasiones boxeadores que son fracturados durante una pelea no pueden continuar y de ninguna manera se les critica, al contrario, es lo correcto. Hay que reconocer a Mariana Juárez por su valentía de haber continuado con dignidad y mucho coraje en esta pelea tan difícil.

"Siento que al haber sido lastimada, obviamente los golpes duelen más. Hay que entender la grandeza de los atletas y en el boxeo hay que reconocer, si de por sí es difícil, ahora pelear lastimado con esta fractura, estoy seguro que los golpes le dolían más. Mariana Juárez es una boxeadora legendaria, tiene una gran carrera exitosa y, dentro de todo, la recuperación sí lleva exámenes médicos. Me encanta ver que los boxeadores se vayan en tiempo, triunfantes, que se vayan cuando tiene que ser y no cuando ya no deben de subir, cuando hay un riesgo adicional. He platicado con Mariana, ella quiere seguir adelante, quiere desafiar a Yuliahn, quiere tener la oportunidad, pero hay mucho tiempo. Ahorita tiene que recuperarse", mencionó el presidente del CMB.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARBY JUÁREZ: QUIERE LA REVANCHA ANTE YULIHAN 'LA COBRITA' LUNA