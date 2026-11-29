El boxeo vivió una de esas definiciones que rápidamente le dan la vuelta al mundo, luego de que Bernard Gardner necesitó apenas unos segundos para acabar con Ethan Trout durante la función We Fight for Peace, celebrada el sábado en el Robert Treat Hotel de Newark, Nueva Jersey.
El momento que dejó atónitos a los aficionados llegó después de un breve intercambio. Gardner, de 33 años, lanzó inicialmente un gancho de izquierda que no encontró su objetivo, pero inmediatamente conectó una poderosa derecha en el rostro de su adversario.
Lo más impresionante ocurrió después del impacto, Trout quedó completamente desconectado, con la cabeza caída y todavía de pie durante algunos segundos, antes de desplomarse sobre el cuadrilátero. El réferi detuvo inmediatamente el combate, sin siquiera hacer cuenta de protección.
La reacción de los aficionados y el récord de Bernard Gardner
La escena provocó preocupación entre los presentes, pues el equipo médico ingresó rápidamente al ring para atender a Trout, quien permaneció tendido durante varios minutos. Finalmente, consiguió incorporarse con ayuda, aunque todavía mostraba signos de desorientación.
La brutal definición también desató reacciones en redes sociales, donde aficionados comenzaron a catalogar el impacto como el nocaut del año. Incluso Gardner recibió elogios por no lanzar ningún golpe adicional cuando se percató de que su rival ya no podía defenderse.
Con esta victoria, Gardner mejoró su récord profesional a cuatro triunfos, una derrota y un empate, además de conseguir su tercer nocaut. Del otro lado, Trout, de 27 años, quedó con una marca de cero victorias, tres derrotas y un empate, en una pelea que difícilmente pasará inadvertida por la contundencia de su desenlace.