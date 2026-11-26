Julio César Chávez volvió a ser noticia luego de asegurar que él es “el número uno” y no el Canelo; sin embargo, destacó que Saúl Álvarez pertenece a los boxeadores más destacados en la historia de México:
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Eso no va a pasar, son épocas diferentes. Canelo es un peleador diferente a mí. Canelo es un gran peleador que hay que valorarlo, es extraordinario cómo pelea. A mucha gente le gusta y a mucha no, es lo que hay, hay que apoyarlo. Canelo va a estar entre los mejores peleadores de la historia de México, pero no será el mejor, el número uno soy yo
Las nuevas generaciones ven a Saúl como el mexicano con mayor éxito al ser campeón del mundo en 17 ocasiones en cuatro categorías diferentes, además de ser el referente habitual en las carteleras de Estados Unidos y recientemente en Arabia Saudita.
Actualmente, Saúl cuenta con 37 años, edad por la que admite que su retiro está cada vez más cerca. Por ello, no es de extrañar que aficionados y prensa del pugilismo debatan sobre quién ha sido el máximo boxeador mexicano.
Julio César Chávez desea que Canelo rompa su récord de asistencia en el Estadio Azteca
Cabe recalcar que Julio César Chávez ostenta un récord Guinness de más asistentes en una pelea de boxeo, el cual obtuvo el 20 de febrero de 1993, cuando se enfrentó a Greg Haugen en el Estadio Azteca.
Aquel día, el orgullo de Ciudad Obregón reunió a 132 mil 274 personas, aunque existen registros extraoficiales que apuntan a más de 136 mil aficionados, una marca que se espera sea superada con una pelea del Canelo:
Si lo llena qué tiene, qué gusto, los récords se hicieron para romperse, no estoy peleando con mi récord, no estoy peleado con los récords, tengo récords Guinness, si se rompen bienvenidos, si es un mexicano mucho mejor. Lo bailado nadie me lo quita. Lo que gané ya nadie me lo quita, no van a ver otro Julio César Chávez, otro que alcance 90 peleas invictas, no lo van a ver