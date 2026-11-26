Eso no va a pasar, son épocas diferentes. Canelo es un peleador diferente a mí. Canelo es un gran peleador que hay que valorarlo, es extraordinario cómo pelea. A mucha gente le gusta y a mucha no, es lo que hay, hay que apoyarlo. Canelo va a estar entre los mejores peleadores de la historia de México, pero no será el mejor, el número uno soy yo