La polémica alrededor de Saúl ‘Canelo’ Álvarez sigue creciendo, pues ahora fue Terence Crawford quien levantó la voz contra el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), luego de que el organismo descartara al guatemalteco Lester Martínez como posible retador del campeón mexicano.
Julio César Chávez recibe importante premio para homenajear su increíble carrera
Durante la Convención Anual del CMB, celebrada en Acapulco, el organismo encabezado por Mauricio Sulaimán dejó abierta la posibilidad de que Canelo elija a su próximo rival, sin establecer como prioridad una defensa obligatoria frente a Martínez, quien actualmente posee el campeonato interino de las 168 libras.
¿Qué dijo Terence Crawford sobre Canelo y el CMB?
La determinación no pasó desapercibida para Crawford, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar directamente al organismo y comparar la situación de Martínez con la de Christian Mbilli, boxeador francés que recientemente enfrentó a Canelo por el campeonato supermediano.
"No lo entiendo. Es una locura que el Consejo Mundial de Boxeo diga que Lester no es lo suficientemente bueno para pelear contra Canelo, pero que Mbilli sí lo era. Este es el tipo de cosas que no me gustan de estos organismos sancionadores: eligen y escogen. ¿Cómo es posible que ser campeón interino no sea suficiente para tener una oportunidad por el campeonato?", escribió el estadounidense.
Las palabras del excampeón indiscutido reavivaron las críticas sobre el supuesto trato preferencial hacia el mexicano.
Crawford, quien derrotó a Canelo en septiembre de 2025, cuestionó que Martínez no sea considerado un contendiente suficientemente competitivo, pese a tener un cinturón interino del propio organismo.
¿Quién es Lester Martínez y por qué reclama una pelea con Canelo?
Lester Martínez es un boxeador guatemalteco de 30 años que compite en la división de peso supermediano. Tiene un récord profesional de 21 victorias, un empate y ninguna derrota, con 17 triunfos por nocaut, además de ser el actual campeón interino del CMB en las 168 libras.
Su nombre tomó fuerza después de enfrentar precisamente a Christian Mbilli en septiembre de 2025, combate que terminó en empate y que dejó claro que podía competir frente a uno de los principales exponentes de la categoría. Posteriormente, Martínez consiguió el campeonato interino al derrotar a Immanuwel Aleem.
Por su parte, Mauricio Sulaimán defendió la postura del organismo al explicar que buscan evitar enfrentamientos en los que exista una diferencia considerable de nivel entre el campeón y su retador.
Mientras tanto, Canelo tiene libertad para definir su siguiente movimiento, incluso con la posibilidad de subir a las 175 libras para enfrentar al escocés Willy Hutchinson, situación que mantiene abierta la controversia sobre el futuro de Martínez.