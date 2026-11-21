Terence Crawford explota contra el CMB por Canelo Álvarez, ¿por qué le niegan una oportunidad a Lester Martínez?

El excampeón estadounidense cuestionó que el organismo considere que el guatemalteco no tiene nivel para enfrentar al mexicano, pese a que Christian Mbilli sí recibió esa oportunidad

La polémica alrededor de Saúl ‘Canelo’ Álvarez sigue creciendo, pues ahora fue Terence Crawford quien levantó la voz contra el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), luego de que el organismo descartara al guatemalteco Lester Martínez como posible retador del campeón mexicano.

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Durante la Convención Anual del CMB, celebrada en Acapulco, el organismo encabezado por Mauricio Sulaimán dejó abierta la posibilidad de que Canelo elija a su próximo rival, sin establecer como prioridad una defensa obligatoria frente a Martínez, quien actualmente posee el campeonato interino de las 168 libras.

¿Qué dijo Terence Crawford sobre Canelo y el CMB?

La determinación no pasó desapercibida para Crawford, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar directamente al organismo y comparar la situación de Martínez con la de Christian Mbilli, boxeador francés que recientemente enfrentó a Canelo por el campeonato supermediano.

"No lo entiendo. Es una locura que el Consejo Mundial de Boxeo diga que Lester no es lo suficientemente bueno para pelear contra Canelo, pero que Mbilli sí lo era. Este es el tipo de cosas que no me gustan de estos organismos sancionadores: eligen y escogen. ¿Cómo es posible que ser campeón interino no sea suficiente para tener una oportunidad por el campeonato?", escribió el estadounidense.

Canelo suelta derechazo al rostro de Christian Mbilli | AFP

Las palabras del excampeón indiscutido reavivaron las críticas sobre el supuesto trato preferencial hacia el mexicano.

Crawford, quien derrotó a Canelo en septiembre de 2025, cuestionó que Martínez no sea considerado un contendiente suficientemente competitivo, pese a tener un cinturón interino del propio organismo.

Canelo recuperó el título supermedio del CMB | @Canelo

¿Quién es Lester Martínez y por qué reclama una pelea con Canelo?

Lester Martínez es un boxeador guatemalteco de 30 años que compite en la división de peso supermediano. Tiene un récord profesional de 21 victorias, un empate y ninguna derrota, con 17 triunfos por nocaut, además de ser el actual campeón interino del CMB en las 168 libras.

Su nombre tomó fuerza después de enfrentar precisamente a Christian Mbilli en septiembre de 2025, combate que terminó en empate y que dejó claro que podía competir frente a uno de los principales exponentes de la categoría. Posteriormente, Martínez consiguió el campeonato interino al derrotar a Immanuwel Aleem.

Terence Crawford celebra una victoria | AP

Por su parte, Mauricio Sulaimán defendió la postura del organismo al explicar que buscan evitar enfrentamientos en los que exista una diferencia considerable de nivel entre el campeón y su retador.